مباشر.. الأهلي 0 - 0 المقاصة... الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام مص المقاصة في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري. وقبل مواجهة الليلة، حسم الأهلي لقب الدوري برصيد بعدخسارة الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد. وعلى الجانب الأخر، يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 37 نقطة، ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب من المربع الذهبي. ويدخل الأهلي بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول. خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، عمرو السولية. خط الوسط المهاجم: جونيور أجايى، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو. خط الهجوم: أليو بادج

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