طنطا يتعادل مع نادي مصر في أول ظهور لرضا عبدالعال بالممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة طنطا ونادي مصر على ملعب استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري المصري الممتاز مساء اليوم السبت.

وخاض رضا عبد العال، المدير الفني الجديد لنادي طنطا، مواجهته الأولى في قيادة الفريق خلال المباراة، وهو الظهور الأول للمدرب في الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يبقى طنطا متذيلا لترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 28 مباراة، ويأتي فوقه بجدول الترتيب نادي مصر بـ20 نقطة من 27 مباراة.

وباتت تلك المباراة هي الـ14 على التوالي التي يفشل فيها طنطا في تحقيق أي فوز، وعلى الجانب الآخر لم يحصد نادي مصر الثلاث نقاط بآخر سبع جولات.