رسميا.. توتنهام يعلن ضم بيل وريجيلون من ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي تدعيم صفوفه بصفقتين جديدتين من ريال مدريد الإسباني، بعد ضم الجناح الويلزي جاريث بيل على سبيل الإعارة والظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون بشكل نهائي.

وقال توتنهام عبر موقعه الرسمي إنه استعار جاريث بيل لمدة موسم، مع العلم أنه يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2022، لكنه واجه أزمة في المشاركة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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وكان ريال مدريد تعاقد مع بيل قبل سبع سنوات مقابل 101 مليون يورو في صفقة قياسية وقتها، قادما من توتنهام الذي تألق بين صفوفه بين عامي 2007 و2013، قبل أن يعود الآن إلى السبيرز.

من جانبه، أعلن توتنهام تعاقده مع سيرجيو ريجلون بشكل نهائي من الريال بعد انتهاء إعارته إلى إشبيلية في الموسم الماضي 2019/2020، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص الذي يحمل رقم 3.