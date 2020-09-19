تشكيل الأهلي.. السولية وجيرالدو أساسيان.. والشحات بديلًا أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - ريهام حمدي:
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر للمقاصة التي تقام اليوم السبت ضمن الجولة الـ28 من دوري We المصري على ستاد القاهرة الدولي.
وتشهد المباراة مشاركة عمرو السولية أساسيًا في خط الوسط، بجانب حمدي فتحي، حيث يتواجد أليو ديانج على مقاعد البدلاء.
ويظهر حسين الشحات العائد من فترة نقاهة عقب إجراء جراحة على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، ومعه محمود عبدالمنعم "كهربا".
وجاء تشكيل الفريق كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، عمرو السولية.
خط الوسط المهاجم: جونيور أجايى، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو.
خط الهجوم: أليو بادجي.
وتواجد على مقاعد البدلاء: رامي ربيعة، محمود "كهربا"، مروان محسن، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمود وحيد، مصطفى شوبير.
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