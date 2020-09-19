بقيادة محمد إبراهيم.. رباعي هجومي للمقاصة ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في اللقاء الذي يأتي ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

وشهد تشكيل مصر المقاصة ظهور قوة هجومية للفريق الفيومي بداية من محمد إبراهيم وباولن فوافي وميدو جابر، في المقابل سيقود عمرو مرعي هجوم الفريق ضد الأهلي.

ومن المقرر أن يلعب فريق مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

Advertisements

خط الدفاع: أحمد محسن - أحمد مودي - محمد دبش - عصام صبحي.

خط الوسط: صلاح ريكو - باولن فوافي - محمد إبراهيم - ميدو جابر - خالد أوتشو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، في المقابل يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بست جولات بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف دون رد أمس الجمعة.