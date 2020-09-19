رسميًا.. ليفربول يعلن ضم صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم السبت، تعاقده مع البرتغالي ديوجو جوتا، جناح فريق وولفرهامبتون، في ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتوصل ليفربول لاتفاق بالحصول على توقيع صاحب الـ 23 عاما، ليلعب مع الفريق بعد ثلاثة مواسم لعبها بقميص الفريق الشهير بـ "الذئاب"، بينهم موسمان في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب خلالهما 67 مباراة، وسجل 16 هدفًا.

وتمكن اللاعب من تسجيل 9 أهداف خلال 14 مباراة بقميص وولفرهامبتون، في منافسات الدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أربع مواجهات دولية بقميص المنتخب البرتغالي، سجل خلالها هدفًا في شباك كرواتيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبي.