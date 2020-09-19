كومان يبلغ لاعبا جديدا بالرحيل عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أبلغ لاعبه الشاب ريكي بويج بخروجه من حساباته الفنية.

جاء ذلك تزامنا مع استبعاد ريكي بويج من مواجهة إلتشي في كأس جوهان جامبر، المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو" مساء اليوم السبت.

ووفقا لـ"راديو كتالونيا RAC 1"، فإن كومان أخبر ريكي بويج أمس الجمعة بالبحث عن فريق آخر حتى يرحل عن برشلونة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أنه من بين أسباب خروج صاحب الـ20 عاما من حسابات كومان أنه لا يناسب طريقة لعب (4-2-3-1)، ولا يراه في مركز صانع الألعاب أيضا.

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وأوضحت أن كومان لا يفضل الاعتماد على بويج في ظل المنافسة في خط الوسط مع كل من فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وميراليم بيانيتش بجانب اللاعب الشاب كارليس ألينيا.

وبالتالي ينضم ريكي بويج إلى قائمة اللاعبين الذين خرجوا من حسابات كومان في الموسم الجديد، بعد إيفان راكيتيتش الذي رحل إشبيلية، بجانب كل من لويس سواريز وأرتورو فيدال ورافينيا.

وكان ريكي بويج لعب لمدة 45 دقيقة ضد ناستيك في أولى المبارايات الودية لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد 2020/2021، كما شارك لمدة 30 دقيقة ضد جيرونا في المباراة الودية الثانية.

يُذكر أن بويج يرتبط بعقد مع برشلونة حتى الموسم المقبل في عام 2021، مع إمكانية التجديد لعامين آخرين، كما خاض 11 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2019/2020.