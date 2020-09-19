اخبار الرياضه

كومان يبلغ لاعبا جديدا بالرحيل عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أبلغ لاعبه الشاب ريكي بويج بخروجه من حساباته الفنية.

جاء ذلك تزامنا مع استبعاد ريكي بويج من مواجهة إلتشي في كأس جوهان جامبر، المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو" مساء اليوم السبت.

ووفقا لـ"راديو كتالونيا RAC 1"، فإن كومان أخبر ريكي بويج أمس الجمعة بالبحث عن فريق آخر حتى يرحل عن قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أنه من بين أسباب خروج صاحب الـ20 عاما من حسابات كومان أنه لا يناسب طريقة لعب (4-2-3-1)، ولا يراه في مركز صانع الألعاب أيضا.

Advertisements

وأوضحت أن كومان لا يفضل الاعتماد على بويج في ظل المنافسة في خط الوسط مع كل من فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وميراليم بيانيتش بجانب اللاعب الشاب كارليس ألينيا.

وبالتالي ينضم ريكي بويج إلى قائمة اللاعبين الذين خرجوا من حسابات كومان في الموسم الجديد، بعد إيفان راكيتيتش الذي رحل إشبيلية، بجانب كل من لويس سواريز وأرتورو فيدال ورافينيا.

وكان ريكي بويج لعب لمدة 45 دقيقة ضد ناستيك في أولى المبارايات الودية لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد 2020/2021، كما شارك لمدة 30 دقيقة ضد جيرونا في المباراة الودية الثانية.

يُذكر أن بويج يرتبط بعقد مع برشلونة حتى الموسم المقبل في عام 2021، مع إمكانية التجديد لعامين آخرين، كما خاض 11 مباراة في خلال الموسم الماضي 2019/2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومان يبلغ لاعبا جديدا بالرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا