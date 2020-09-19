رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

وجه حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير الأهلي واللاعبين بعد حسم بطولة الدوري رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وحسم الأهلي بطولة الدوري رقم 42 والخامسة على التوالي يوم الجمعة بعد أن تلقى الزمالك خسارة أمام أسوان في مباراة الجولة 28 من عمر دوري We المصري.

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وكتب عاشور عبر حسابه على انستجرام : "مبروك لجماهير الأهلي العظيم ولاعبيه الرجال البطولة 42."

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت انتهاء العلاقة بينها وبين عاشور الذي لم يُكمل الموسم الجاري رفقة المارد الأحمر رغم أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم الجاري وذلك بعد أن دبت الخلافات بين الطرفين.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق مصر للمقاصة اليوم السبت لحساب الجولة 28 من عمر البطولة.