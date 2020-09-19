ربيع ياسين لمصراوي: فايلر ثالث أسباب تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر يأتي ثالثا بين أسباب تتويج المارد الأحمر باللقب، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج التدعيم في ثلاثة مراكز.

وقال ياسين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي منظومة متكاملة وكل فرد يعرف حدود دوره ويعمل للحفاظ على نجاح الكيان، وذلك سبب حصد الدوري هذا الموسم وبفارق كبير من النقاط عن منافسيه".

وأضاف: "الأهلي لديه إدارة واعية تعرف اختيار جهاز فني وتخطط له بشراء لاعبين، وأرى أن قدرات اللاعبين هي التي حسمت الدوري بجانب الجمهور الداعم بشدة للفريق".

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وأكمل: "إذا كان الجمهور متواجدا في المدرجات كنت أعتبرته رقم 1 في أسباب الفوز باللقب، لكن الترتيب الآن هو اللاعبين ثم الإدارة وثالثا رينيه فايلر".

وتابع: "على الأهلي أن يغير من فلسفته حتى يحافظ على اللقب، والجهاز الفني يعطي الفرصة لللاعبين الشباب والبدلاء للمشاركة في المباريات المقبلة، ويتم إراحة العناصر الأساسية".

وواصل: "الأهلي يحتاج إلى التدعيم في بعض المراكز، لكن دون مبالغة في شراء اللاعبين مع الحفاظ على الجهاز الفني".

وأتم ياسين معددا احتياجات الفريق قائلا: "ظهير أيمن مع محمد هاني، وصانع ألعاب وذلك شيء مهمة للغاية، بالإضافة إلى رأس حربة مع مروان محسن وأليو بادجي، وأرى أنه من الأفضل عودة وليد أزارو في الموسم الجديد".