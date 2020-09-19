أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد كل من:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوبي.
في الدفاع: داني كاربخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران،ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي.
في الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مارتين أوديجارد، مارفين أولوالي، سيرخيو أريباس.
في الهجوم: كريم بنزيما، بورخا مايورال، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.