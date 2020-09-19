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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

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أعلن الجهاز الفني لفريق بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الثانية من .

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوبي.

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في الدفاع: داني كاربخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران،

ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي.

في الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مارتين أوديجارد، مارفين أولوالي، سيرخيو أريباس.

في الهجوم: كريم بنزيما، بورخا مايورال، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

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