زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوبي.

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في الدفاع: داني كاربخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران،

ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي.

في الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مارتين أوديجارد، مارفين أولوالي، سيرخيو أريباس.

في الهجوم: كريم بنزيما، بورخا مايورال، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.