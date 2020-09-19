يلا شوت - بث مباشر الاهلى ومصر المقاصة رابط كورة لايف اون لاين رابط بث مباشر مباراة الاهلى yalla shoot

البث المباشر لمباراة الاهلي ضد مصر المقاصة اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ومصر المقاصة السبت 19/9/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الأهلي حامل اللقب إلى التتويج رسميًا بلقب الدوري العام الموسم الحالي وذلك حينما يستضيف نظيره فريق مصر المقاصة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمةالمصرية القاهرة في مساء يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020.
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وصل الدوري المصري للجولة الـ28 والأهلي حسم اللقب رقم 42 في تاريخه برصيد 72 قبلالنهاية بـ6 جولات، واليوم سيواجه الفريق الأحمر نظيره مصر المقاصة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.
تُنقل مباراة “الأهلي ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الاهلى ومصر المقاصة )
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