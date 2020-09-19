مشاهدة ماتش الاهلي ومصر المقاصة بث ماشر

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المقاصة لايف بعدما ضمن فريق القلعة الحمراء لقب الدوري المصري قبل انطلاق هذا اللقاء في الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة المحلية وذلك نظرًا لأن الزمالك خسر أمس من أسوان بهدف نظيف وتلاشت فرصه في اللحاق بالأهلي الذي توج باللقب رقم 42 في تاريخه وسيحتفل به عندما ينطلق هذا اللقاء في الساعة 8.00 مساء حسب توقيت القاهرة وهو ما يتساوى مع الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة حيث متابعة الجماهير مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة مباشر الان من أجل الاحتفال باللقب الغالي.

ويحتفل رينيه فايلر بثاني ألقابه مع القلعة الحمراء في مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة يوتيوب حيث يدخل هذه المواجهة ورصيده 72 نقطة في 27 جولة ولذلك يلعبها بأعصاب هادئة من أجل إسعاد الجماهير الحمراء باللقب الغالي رغم كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق لكن فايلر سيعتبره بمثابة استعداد لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن أهم نجومه أليو بادجي ومحمد مجدي أفشة في بث مباشر مباراة الأهلي ومصر

المقاصة كورة لايف في ظل الغيابات العديدة والتي باتت غير مؤثرة نظرًا للتتويج باللقب.

بينما إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي يسعى لتقديم بصمة جديدة من أجل الوصول إلى المركز الخامس عن طريق يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة حيث يقع في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بينما الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 37 نقطة ويؤمن إيهاب جلال بفلسفة اللعب على الأرض والتمرير الكثيرة ولذلك يعتمد على محمد إبراهيم في صناعة اللعب مع وجود شيمليس بيكلي في بث مباشر مباراة الأهلي ومصر

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