غدًا.. وزارة الرياضة تكرم القائمين على تنظيم حفل قرعة مونديال اليد

تقيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل تكريم للمشاركين في تنظيم الاحتفالية الخاصة بحفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير البطولة والفنان خالد النبوى والفنانة إنجي المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولي شركات بريزينتيشن وتذكرتي ولاكي تورز وآخرين من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا في خروج الحفل بهذا الشكل المبهر. ، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير البطولة والفنان خالد النبوى والفنانة إنجي المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولي شركات بريزينتيشن وتذكرتي ولاكي تورز وآخرين من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا في خروج الحفل بهذا الشكل المبهر. وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر بمبنى وزارة الشباب والرياضة بالدور الثاني.

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