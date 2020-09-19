رسميا.. جاريث بيل ينتقل إلى توتنهام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا اليوم عن رحيل النجم الويلزي جاريث بيل الى فريق توتنهام هوتسبيرعلى سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد في بيان له منذ قليل :" وافق نادي ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير على إعارة اللاعب جاريث

بيل للموسم المقبل ، حتى 30 يونيو 2021 ".

وأضاف البيان:" يتمنى نادينا كل التوفيق للاعب الذي كان جزءًا من إحدى أكثر المراحل نجاحًا في تاريخنا ".

وكان بيل قد انتقل الى ريال مدريد في 2013 قادماً من توتنهام مقابل 101 مليون يورو، وخاض مع ريال مدريد 251 مباراة وسجل 105 هدفاً وصنع 68 وحقق معه 13 بطولة مختلفة، لكنه خرج في الموسم الماضي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليقرر الرحيل عن الملكي بعد رحلة من الانجازات .