كورة اون لاين مشاهدة مبارة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر

يستضيف النادي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المنتظر أن ينطلق اللقاء فيتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، فيما
تذاع على قناة «أون تايم سبورتس» بتعليق أيمن الكاشف.
ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا للدوري
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم بدون تقطيع )
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر )
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