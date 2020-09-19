أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميا اليوم عن تعاقده مع الإسباني سيرخيو ريجيلوين لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى صيف 2025. خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى صيف 2025. وكشفت تقارير صحفية أن توتنهام حصل على خدمات ريجيلون مقابل 30 مليون يورو، مع وضع ريال مدريد بند إعادة شراء بـ45 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يعلن تعاقده مع لاعب ريال مدريد ريجيلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.