تشكيل المقاصة الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيلة فريقه لخوض لقاء الأهلي. ويستضيف الأهلي نظيره مصر المقاصة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت تشكيلة المقاصة: حراسة المرمى: محمود حمدي Advertisements خط الدفاع: أحمد مودي – محمد دبش – عصام صبحي – أحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو – صلاح ريكو – محمد إبراهيم خط الهجوم: باولن فوافي – عمرو مرعي – ميدو جابر

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