فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مصر المقاصة بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره مصر المقاصة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضم كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم : أليو بادجي.

ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.تشكيل الأهلي ضم كلا من :-حراسة المرمى : محمد الشناويخط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلولخط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايخط الهجوم : أليو بادجي.

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