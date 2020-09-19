كريستال بالاس يتقدم على مانشستر يونايتد بالهدف الأول

سجل فريق كريستال بالاس الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في اللقاء الذييجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي .
سجل الهدف اللاعب اندروس تاونسيند في الدقيقة السابعة من بداية المباراة .
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