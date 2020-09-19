سجل فريق كريستال بالاس الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية من يجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي سجل الهدف اللاعب اندروس تاونسيند في الدقيقة السابعة من بداية المباراة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستال بالاس يتقدم على مانشستر يونايتد بالهدف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.