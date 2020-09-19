بث مباشر | نتيجة مباراة الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

يستقبل الأهلي نظيره مصر المقاصة، في إحدى مباريات اليوم السبت 19-9-2020 ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الأهلي ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مباراة نارية ومثيرة بين الاهلي مصر المقاصة، إذ تنتظر الجماهير المواجهة الخاصة بين المدرب المتميز “إيهاب جلال” ونظيره “رينيه فايلر”.

وتأكد حسم اللقب لصالح النادي الأهلي أمس، بعدما خسر نادي الزمالك من أسوان بهدف دون رد.

ويحتل “الأهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 20 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة في الدور الأول.

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ولعب الأهلي 27 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 63 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

في المقابل سيسعى نادي “مصر المقاصة” إلى مواصلة نتائجه الرائعة حيث لم يخسر من 5 مباريات محققًا التعادل في مباراة واحدة الفوز في 4 مناسبات متتالية.

ويتواجد مصر المقاصة في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز السادس “سموحة”، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس “الاتحاد السكندري”.

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