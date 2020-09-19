بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” في إحدى مباريات اليوم السبت 19-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد”.

يدخل فريق “مانشستر يونايتد” مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وعينه على تحقيق الفوز، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ليتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وسيغيب عن صفوف مانشستر يونايتد الثنائي “فيل جونز وأكسيل توانزيبي” بسبب عدم تعافيهم من الإصابة.

في المقابل سيسعى كريستال بالاس إلى مواصلة انطلاقته الرائعة بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على “ساوثامبتون” بهدف دون رد.

ومن المتوقع غياب “جاري كاهيل وجيمس تومكينز وناثان فيرجسون وباتريك فان آنهولت” عن صفوف كريستال بالاس في مباراة اليوم بداعي الإصابة، بينما تم التأكد من جاهزية صفقات الفريق الجديدة “ميتشي باتشواي وإيبيريتشي إيزي”.

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