بث مباشر | مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” في إحدى مباريات اليوم السبت 19-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد”.

يدخل فريق “مانشستر يونايتد” مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وعينه على تحقيق الفوز، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ليتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب عن صفوف مانشستر يونايتد الثنائي “فيل جونز وأكسيل توانزيبي” بسبب عدم تعافيهم من الإصابة.

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في المقابل سيسعى كريستال بالاس إلى مواصلة انطلاقته الرائعة بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على “ساوثامبتون” بهدف دون رد.

ومن المتوقع غياب “جاري كاهيل وجيمس تومكينز وناثان فيرجسون وباتريك فان آنهولت” عن صفوف كريستال بالاس في مباراة اليوم بداعي الإصابة، بينما تم التأكد من جاهزية صفقات الفريق الجديدة “ميتشي باتشواي وإيبيريتشي إيزي”.

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مانشستر يونايتد 0-1 كريستال بالاس

ملعب أولد ترافورد (مانشستر)

الدوري الانجليزي (الجولة الثانية)

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أهلاً بكم في هذا التدوين المباشر لأبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحساب الجولة الثانية.

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

قم بتحديث هذه الصفحة للتعرف على أبرز أحداث اللقاء..

تشكيلة مانشستر يونايتد : دافيد دي خيا – هاري ماجواير – لوك شو – فيكتور ليندلوف – فوسو مينساه – مكتوميناي – بول بوجبا – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – دانيل جيمس – أنتوني مارسيال.

: دافيد دي خيا – هاري ماجواير – لوك شو – فيكتور ليندلوف – فوسو مينساه – مكتوميناي – بول بوجبا – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – دانيل جيمس – أنتوني مارسيال. تشكيلة كريستال بالاس : جوايتا – شيخ كوياتي – وارد – مامادو ساخو – ميتشيل – مكارثر – مكارثي – شلوب – تاونسيند – ويلفريد زاها – جوردان أيو.

: جوايتا – شيخ كوياتي – وارد – مامادو ساخو – ميتشيل – مكارثر – مكارثي – شلوب – تاونسيند – ويلفريد زاها – جوردان أيو. 1″ صافرة بداية المباراة..

7″ جووووووووووووووووووووووول…شلوب يمرر عرضية من الجهة اليمنى، يحولها تاونسيند بقدمه اليمنى على أقصى يمين دي خيا..هدف مباغت لصالح كريستال بالاس

10″ مانشستر يونايتد لم يدخل أجواء المباراة بالشكل المطلوب.

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