سوق الانتقالات | رئيس الوداد يعتزم التعاقد مع 6 صفقات قوية

أكد رئيس نادي الوداد “سعيد الناصيري“، أن إدارة ناديه تعتزم التعاقد مع عدد من الصفقات المميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الناصيري في تصريحات عبر وسائل الإعلام المغربية، أن هناك خلية تقنية عُهد إليها الإشراف على دراسة ملفات اللاعبين المقترحين للانضمام لصفوف الوداد خلال فترة سوق الانتقالات الحالية.

وأضاف، أن الوداد يعتزم ضم 5 أو 6 صفقات جديدة، رافضًا التعليق على الأسماء المتداولة حاليًا سواء أيوب سكومة، أو المهاجم أيوب الكعبي.

ونفي الناصيري أن يكون الوداد يمر بضائقة مالية، مشيرًا إلى أن إدارة الوداد لديها عقود استثمارية مع شركاء يهمهم مصلحة النادي ولن يترددوا فى الوقوف بجوار النادي ماليا إن احتاج لمساعدات مستقبلا.

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وكشف الناصيري، أن الأرجنتيني مخيل أنخيل غاموندي، لازال مديرًا رياضيًا للوداد، وتم تكليفه بتولي تدريب الفريق بشكل استثنائي عقب إقالة خوان كارلوس جاريدو.

وأوضح، أن ميغيل غاموندي لازال يعمل على إعادة هيكلة النادي، وتطوير العمل داخل الفئات العمرية.

وأكد أن غاموندي بحكم عمله في هيكلة نادي الوداد خلال الشهور الماضية، وفي إطار التتبع الدقيق لمواهب الفريق، طالب بتوقيع عقود احترافية لعدد من لاعبي فريق الأمل، مشيرًا إلى أنه بصدد تفعيل المقترح في الوقت العاجل.

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