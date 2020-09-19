ميسي يقود الأرجنتين في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لجمعة ان منتخبه الوطني سيخوض تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ولكن من دون جناح باريس سان جيرمان الفرنسي أنخيل دي ماريا ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أجويرو المصاب.

وبقيت إقامة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في مارس الماضي معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية.

ويستهل منتخب “التانجو” مشواره في التصفيات على أرضه في “لا بومبونيرا” في بوينس أيريس معقل فريق بوكا جونيورز، أمام الأكوادور في 8 أكتوبر، قبل أن يحل ضيفًا بعد خمسة أيام، في 13 منه، على نظيره منتخب بوليفيا في “لا باز” على أرتفاع 3500 متر عن سطح البحر.

ويعود ميسي إلى منتخب بلاده بعد موسم مخيب على كافة الصعد مع برشلونة، تخلله خروجه من دوري أبطال اوروبا بخسارة مذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في طريق الآخير للفوز باللقب، وعدم إحتفاظه بلقب الدوري الاسباني، إضافة إلى رغبته في الرحيل عن كاتالونيا قبل أن يقرر البقاء.

وسمح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لميسي بإمكانية المشاركة مع منتخب بلاده بعدما كان أوقفه سابقًا على خلفية طرده من مباراة المركز الثالث أمام تشيلي في مسابقة كوبا أميركا التي نظمتها وفازت بها البرازيل عام 2019، قبل أن يقرر رفع الإيقاف وإلغاء العقوبة بسبب مضي أكثر من عام على الواقعة وواقع تأجيل مباريات التصفيات بسبب تفشي جائحة “كوفيد-19”.

ويغيب أجويرو بسبب الإصابة، علمًا أن مهاجم سيتي تعرض لإصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي، ولم يشارك في التمارين الجماعية لفريقه مع بداية الموسم الحالي.

ويلف الغموض مسألة عدم استدعاء دي ماريا الذي عاد لارتداء قميص النادي الباريس بعد فترة من التوقف إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث ساهم في تحقيق سان جيرمان فوزه الاول في الدوري هذا الموسم على حساب متز 1-صفر بعد خسارتين.

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وإلى جانب ميسي، استدعى المدرب ليونيل سكالوني كوكبة من النجوم أمثال مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، في تشكيلة ليست نهائية، إذ سيتم استكمالها بأستدعاء اللاعبين الذين يلعبون في البطولة المحلية.

وتأتي هذه الأستدعاءات بعد الإعلان عن قائمة المنتخب البرازيلي وفي اليوم التالي لقرار “كونميبول” بالسماح للاعبي أميركا الجنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية بالأنضمام إلى منتخباتهم للجولتين الأولى والثانية.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، اللاعب خوان أغوستين موسو (أودينيزي الإيطالي)، أغوستين مارشيسين (بورتو البرتغالي).

الدفاع: خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، رينزو سارافيا (إنتر البرازيلي)، جيرمان بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي)، ليو باليردي (مارسيليا الفرنسي)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نوهان بيريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس تاغليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، فاكوندو ميدينا (لنس الفرنسي).

الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غيدو رودريجيس (ريال بيتيس الإسباني)، رودريغو دي بول (اودينيزي الإيطالي)، ايكزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، جيوفاني لو سلسو (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس دومينجيس (بولونيا الإيطالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاس أوكامبو (إشبيلية)، نيكولاس جونزاليس (شتوتغارت الألماني)، الكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي)، الخاندرو غوميس (اتالانتا الإيطالي)، خواكين كوريا (لاتسيو الإيطالي)، لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن)، لاوتارو مارتينيس (إنتر ميلانو الإيطالي)، كريستيان بافون (لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي).