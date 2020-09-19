رياضة | محمد إبراهيم يقوم المقاصة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يقوم المقاصة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل مصر المقاصة جاء على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمود حمدي خط الدفاع : عصام صبحي - محمد دبش - أحمد مودي - أحمد محسن Advertisements خط الوسط : صلاح ريكو - خالد أوتشو - ميدو جابر - محمد إبراهيم - باولن فوافي خط الهجوم : عمرو مرعي. البدلاء :- محمد كوكو - مصطفى شبيطة - عاصم سعيد - صلاح أمين - صلاح عاشور - حسني فتحي - محمد توني - شيمس بيكلي - عبد الله مجدي

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