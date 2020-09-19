رياضة | تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

انتقال بدر مانون إلى الأهلي

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، للقلعة الحمراء، فى الميركاتو الصيفى الجاري.

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من جانبه ذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية أن اللاعب المغربى أتم انتقاله إلى إلى النادي الأهلي، لمدة 3 سنوات، مقابل 2 مليون دولار يحصل عليها نادى الرجاء.

وأوضحت الصحيفة أن بدر مانون سيحصل على ما يقرب من 3 ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربى والمصرى.

وأتمت الصحيفة أن صفقة انتقال المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، إلى الأهلي ستكون الأغلى في الدوري المحلي بالمغرب.