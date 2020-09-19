رياضة | بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع لاعب النادي الأهلي السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر مصدر مسؤول، أن بيراميدز يخطط للتعاقد مع اللاعب أحمد حمدي، صانع ألعاب فريق الجونة، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

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وأوضح، أن ممثلي بيراميدز توصلوا لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية، في انتظار التفاوض مع نادي الجونة.

وانتقل اللاعب بشكل نهائي من الأهلي إلى الجونة في صيف العام الماضي 2019، مع إدراج بند أولوية شراء اللاعب، و30% من عائد بيعه.

وسبق لنادي بيراميدز وأن حاول ضم اللاعب في صيف العام الماضي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الأهلي، ليقرر اللاعب في النهاية الذهاب للجونة.