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رياضة | كالفيرت يخطف صدارة هدافي البريمير ليج من صلاح

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كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كالفيرت يخطف صدارة هدافي البريمير ليج من صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون صدارة هدافي من محمد صلاح، لاعب بعدما نجح في إحراز هاتريك بشباك وست بروميتش ألبيون.

 

ونجح كالفيرت في تسجيل 3 أهداف في شباك وست بروميتش بالدقائق 31 و62 و66، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 4 بعد هدفه في شباك توتنهام الجولة الماضية.

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وكان محمد صلاح قد سجل ثلاثة أهداف في شباك ليدز بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن يخوض مواجهة الغد أمام .

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي غدا الأحد في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في قمة مباريات الجولة الثانية للبريمير ليج.

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