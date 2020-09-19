رياضة | رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا أمام نادي مصر بالدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا أمام نادي مصر بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة محمد اشرف وحسين فيصل، وجاء تشكيل طنطا ضد نادي مصر كالآتي:-

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محمد اشرف، سليمان عبدربه، محمود مسعود، احمد سالم صافي، ايهاب سمير، مصطفي امين، احمد سعيد اوكا، حسين فيصل، احمد الألفي، احمد فهمي، اسلام فؤاد.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الخامسة والنصف مساءا.