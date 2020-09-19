رياضة | جنوي يتعاقد مع نجم تشيلسي على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جنوي يتعاقد مع نجم تشيلسي على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي جنوي الإيطالي، مع زاباكوستا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الظهير الايمن البالغ 28 عاما اصيب بتمزق في الرباط الصليبي في عامه الوحيد مع روما، فلم يخض سوى 8 مباريات، منها 6 بعد عودته من الاصابة.

ولم يتمكن الدولي الإيطالي (13 مباراة) من فرض نفسه مع تشيلسي حيث خاض 34 مباراة اساسية، بالاضافة إلى 18 كبديل في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى النادي اللندني في عام 2017.

ويأمل جنوى أن يستعيد زاباكوستا مستواه لمساعدته في الارتقاء في الـ "سيري أ" هذا الموسم، بعدما تفادى في الموسم المنصرم الهبوط إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز السابع عشر.