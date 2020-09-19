شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال عن عدم رد الأهلي على تصريحات «آل الشيخ»: «لعل المانع خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية، اندهاشه وتعجبه من الصمت الرهيب الذي يكتنف مجلس إدارة النادي الأهلي وقناة النادي والمذيعين العاملين بها تجاه التصريحات النارية الأخيرة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، مع برنامج «اوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام «ميدو»، الذي انتقد فيها مجلس الإدارة ومحمود الخطيب، وحملهم مسؤولية انهيار النادي على كافة المستويات بداية من سوء أرضية ملعب مختار التتش وحتى مستوى البطولات والصفقات.

وقال أحمد جمال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الدنيا في الأهلي بتنقلب رأسا على عقب لمجرد أني أقوم بتوجيه سؤالا عبر برنامجي أو عندما يقوم أي ناقد رياضي في البرنامج بنقد أي أمر رياضي في الأهلي، ولكن دائما وأبدا ما يلتزم الأهلي ورئيسه ومجلس إدارته وقناته الخاصة الصمت بعد أي تصريحات من تركي آل الشيخ، في أمر مريب يحتاج إلى شجاعة مسؤول في القلعة الحمراء لتبريره للرأي العام والجماهير.

وتمنى جمال، أن يكون المانع خير في عدم رد إدارة الأهلي على تصريحات الرئيس الشرفي السابق للأهلي.