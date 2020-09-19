شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا في قائمة الزمالك لكرة اليد بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قائمته التي تم تسجيلها بالاتحاد المصرى لكرة اليد، استعدادا للموسم الجديد.
وضمت القائمة كلا من:
١- أحمد الأحمر في مركز ظهير وجناح أيمن.
٢- محمد رمضان «هتلر» في مركز الدائرة.
٣- على هشام في مركز ظهير أيسر.
٤- محمد على في مركز حراسة المرمى.
٥- هشام السبكي في مركز حراسة المرمى.
٦- محمد علاء «لوكا» في مركز صانع الألعاب.
٧- محمود خليل «فلفل» في مركز حراسة المرمى.
٨- أكرم يسري في مركز جناح أيمن.
٩- وسام سامي في مركز الدائرة.
١٠- يحيى الدرع في مركز ظهير أيسر.
١١- أحمد مؤمن في مركز جناح أيسر.
١٢- مصطفى خليل في مركز ظهير أيسر.
١٣- أحمد حسام في مركز ظهير أيمن.
١٤- حازم ممدوح في مركز جناح أيمن.
١٥- عمر الوكيل «بكار» في مركز جناح أيسر.
١٦- خالد وليد في مركز الدائرة.
١٧- مصطفى بشير في مركز ظهير أيمن.
١٨- مصطفى صادق «دونجل» في مركز صانع الألعاب.
ويقود الفريق حسين زكي مديراَ فنياَ وحسن يسرى مدرباَ.
ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول بلاعبيه لأعلى فورمة فنية وبدنية من أجل المنافسة وحسم جميع الألقاب في البطولات التي سيشارك بها الموسم القادم.
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