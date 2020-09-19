شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا في قائمة الزمالك لكرة اليد بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قائمته التي تم تسجيلها بالاتحاد المصرى لكرة اليد، استعدادا للموسم الجديد.

وضمت القائمة كلا من:

١- أحمد الأحمر في مركز ظهير وجناح أيمن.

٢- محمد رمضان «هتلر» في مركز الدائرة.

٣- على هشام في مركز ظهير أيسر.

٤- محمد على في مركز حراسة المرمى.

٥- هشام السبكي في مركز حراسة المرمى.

٦- محمد علاء «لوكا» في مركز صانع الألعاب.

٧- محمود خليل «فلفل» في مركز حراسة المرمى.

٨- أكرم يسري في مركز جناح أيمن.

٩- وسام سامي في مركز الدائرة.

١٠- يحيى الدرع في مركز ظهير أيسر.

١١- أحمد مؤمن في مركز جناح أيسر.

١٢- مصطفى خليل في مركز ظهير أيسر.

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١٣- أحمد حسام في مركز ظهير أيمن.

١٤- حازم ممدوح في مركز جناح أيمن.

١٥- عمر الوكيل «بكار» في مركز جناح أيسر.

١٦- خالد وليد في مركز الدائرة.

١٧- مصطفى بشير في مركز ظهير أيمن.

١٨- مصطفى صادق «دونجل» في مركز صانع الألعاب.

ويقود الفريق حسين زكي مديراَ فنياَ وحسن يسرى مدرباَ.

ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول بلاعبيه لأعلى فورمة فنية وبدنية من أجل المنافسة وحسم جميع الألقاب في البطولات التي سيشارك بها الموسم القادم.