شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لجماهير لأهلي: «مبروك دوري كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 42 بعد هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في مباراتهما أمس بالدوري.
وطالب الغندور الأهلي وجماهيره بعدم نسيان الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقهم أمام الزمالك بثلاثية في الدور الثاني من الدوري الذي وصفه بأنه دوري كورونا.
وكتب الغندور، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك لأصدقائي الأهلاوية دوري كورونا بس ما تنسوش أن الهزيمة الوحيدة هذا الموسم كانت من الزمالك وأن السوبر المصري كان الزمالك وفوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس لم يصل».
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