شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر لجماهير الأهلي: «إن شاء الله الـ 43 مع بعض» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمنتقل حديثا إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، على توجيه التهنئة للمارد الأحمر بمناسبة حسم لقب الدوري الممتاز.
وحسم الأهلي التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه، مساء أمس، عقب خسارة الزمالك المفاجئة أمام أسوان.
وكتب طاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للنادي الأهلي ورجالته الدوري 42، وإن شاء الله الـ43 مع بعض #أفريقيا_يا_أهلي».
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