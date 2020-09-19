شكرا لقرائتكم رازفان لوتشيسكو: الهلال يواجه ظروفاً صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم السبت بالظروف الصعبة التي تواجه فريقه قبل مواجهة شهر خودرو الإيراني في ظل إصابة 12 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وارتفع عدد اللاعبين المصابين في صفوف الفريق المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في قطر إلى 12 لاعبا بعد إصابة سالم الدوسري وسباستيان جوفينكو بالفيروس.

وقال لوتشيسكو في مؤتمر صحافي: نواجه ظروفا صعبة ويجب علينا أن نقاتل حتى النهاية. مباراة يوم الأحد مهمة ولم نحسم بعد تأهلنا إلى دور الستة عشر لذلك نسعى للفوز لضمان التأهل، يجب علينا مواصلة العمل وتحقيق الهدف المطلوب في كل مباراة نخوضها ونسعى لحصد المزيد من النقاط في كل مباراة من أجل التأهل.

وانحصرت المنافسة على بلوغ دور الستة عشر عن المجموعة الثانية بين الهلال حامل اللقب، الذي يحتاج نقطة من آخر مباراتين، بختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي.