شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يتبع خطة معينة في فترة الانتقالات الحالية لكنه يعمل جاهدا على ضم لاعبين جدد.

وضم يونايتد لاعبا واحدا هذا الصيف وهو لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس وذكرت تقارير أنه يسعى لضم الجناح جادون سانشو من بروسيا دورتموند لكن دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

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وقال المدرب النرويجي للصحفيين: نتطلع لعدد قليل من اللاعبين يمكنهم رفع كفاءة الفريق وسنرى إن كان يمكننا ذلك والنادي يجتهد وأتفهم هذا، عندما نجتمع ونتناقش أحيانا لا تبدو الأمور مخططة والحياة لا تمضي في خط مستقيم وأقول دائما إنني سعيد جدا باللاعبين الحاليين.

وتابع: تتبقى بعض الأسابيع في فترة الانتقالات وربما يمكننا إضافة لاعب ما. أنسق مع النادي ويدرك شعوري تجاه التشكيلة والاحتياجات ولنرى ما يمكننا إضافته.

ويبدأ يونايتد، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة كريستال بالاس في وقت لاحق من يوم السبت.