شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. اتحاد الكرة يخاطب فيفا لإرسال اللائحة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تطالبه فيه بإرسال التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسى حتى يتم إرسالها للأندية تمهيدا لمناقشتها واعتمادها، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الخطاب الأخير الذى تم إرساله للفيفا يعتبر الثالث خلال الفترة الأخيرة خاصة وأن الفيفا لم يرسل اللائحة النهائية حتى الأن.

على صعيد مختلف، رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الاتهامات التى توجه لهم بإخفاء الخطابات التى يرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو تعمد عدم نشرها، وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن خطاب التكليف من الفيفا وكذلك العقد الذى وقعته اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، يحظران نشر أى خطابات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مضيفا أن خطاب التكليف أيضًا ينص على أحقية الفيفا في عمل تقييم شامل للجنة بصورة شهرية من أجل الوقوف على مستوى أعضائها في إدارة الاتحاد.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم الدولى فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var فى مباريات كأس مصر المقبلة.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية فى مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـ ifab بتطبيق التقنية فى أى بطولة أخرى محلية تنظمها مصر وهو إجراء روتينى فقط .