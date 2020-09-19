شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق المتجهة إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق العاصمة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقررة غدا الأحد، على إستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن لقاءات الجولة 28 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وضمت القائمة 20 لاعبا، جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى - عمرو خليل.

خط الدفاع: محمود شعبان - إسلام جمال - مروان النجار - أسامة العزب - صبرى رحيل - السيد سالم.

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خط الوسط: كريم الديب - خالد الغندور - أحمد حجى، عبد الغنى محمد - يوسف حسن - مروان عطية - هشام محمد - أحمد رفعت - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: أنيس سالتو - أحمد راشد - خالد قمر.

فيما يغيب عن مباراة الذئاب نور السيد، بعد قرار إيقافه حتى نهاية الموسم، ومحمود رزق لإصابته بكسر فى الأنف فى خلال مباراة الأهلى، الأسبوع الماضى، التى انتهى بالتعادل السلبى.





وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، أخطرت نادى الاتحاد السكندرى، بسلبية نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب، والمقرر لها غدا الأحد على ملعب الجبل الأخضر ضمن منافسات الجوله الـ28 من عمر الدورى الممتاز.