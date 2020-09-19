الامارات | وولفرهامبتون يتعاقد مع لاعب ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يتعاقد مع لاعب ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع الهولندي كي-يانا هوفر من فريق ليفربول اليوم السبت في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه إسترليني (8ر16 مليون دولار).

ووقع هوفر /18 عاما/ ، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع وظهير كامل، على عقد مدته خمس سنوات.

وصرح نونو إسبيريتو مدرب وولفرهامبتون بقوله :"إنه لاعب أعتقد أن لديه إمكانيات فعلية، ولديه موهبة. والأمر متوقف علينا لجعله يقدم أفضل ما لديه".

وقال هوفر إنه سعيد للغاية لكونه سيلعب.

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وقال: "أعتقد أن جماهير وولفرهامبتون يمكنها توقع عودة الهولندي الطائر في الجانب الأيمن".

وأضاف: "أحب الهجوم، ولكنني أقوم بواجبي الدفاعي. ظهير أيمن، قلب دفاع، أي مركز تريدني، سألعب فيه، سألعب كرات عرضية، سأسجل، سأهاجم، ولكنني سأقوم بواجبي الدفاعي، هذا ما يمكنهم توقعه".

وذكرت تقارير أيضا أن ليفربول بصدد التعاقد مع ديوجو جوتا، لاعب وولفرهامبتون، ولكن لم يؤكد الناديان هذه الصفقة.

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