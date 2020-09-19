شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك: الزمالك الأكثر تتويجًا بالبطولات الأفريقية بالقرن العشرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك هو أفضل الأندية المصرية على كافة المستويات وتحديدا في البطولات الأفريقية.

وأكد عيد، أن الزمالك هو الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية في القرن االعشرين، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «النادي الأكتر تتويج بالبطولات الأفريقية في القرن العشرين والنادي الأكثر تتويج بالبطولات الأقوى في القرن العشرين والنادي الوحيد الحاصل على بطولتين أفروآسيوية في القرن العشرين وفي التاريخ والنادي الوحيد الحاصل على بطولتين سوبر في القرن العشرين».