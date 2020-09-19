شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحتوي أزمة «المجري» بظهور برنامجه على القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في احتواء أزمة مصطفى عبده كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي أبدى اعتراضه وغضبه من محمد كامل رئيس الشركة الراعية لقناة النادي، بسبب رفضه خروج برنامجه «المجري» إلى النور على قناة النادي ضمن خريطة برامج التطوير.

وطلب الخطيب، من محمد كامل، إدراج برنامج مصطفى عبده ضمن خريطة برامج القناة وظهور برنامجه للجمهور قريبا.