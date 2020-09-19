شكرا لقرائتكم خبر عن طارق متولي: انتظروا تنظيم مونديال عالمي لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر وضعت نفسها ضمن الدول القادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بشكل يليق بمصر وبمكانتها.

وأوضح «متولي» في بيان أصدره اليوم، أن تنظيم مصر النسخة 27 من مونديال كرة اليد، يمثل إنجازا كبيرا للرياضة المصرية، فهذه البطولة تحمل في طياتها مجموعة من التحديات، تصر الدولة المصرية على تجاوزها وإثبات قدرتها ونجاحها على تحقيق الإنجاز، فللمرة الأولى تنظم دولة واحدة مونديال لكرة اليد بمشاركة 32 فريقا، وفى هذا التحدى تسابق الدولة المصرية الزمن لبناء ثلاث صالات كبرى في أقل من عامين فضلاً عن ظروف وملابسات استضافة البطولة في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة كورونا وهو ما يمثل تحدياً إضافياً أمام المنظومة الرياضية المصرية، في وقت تم فيه إلغاء أو تأجيل العديد من المحافل الرياضية الكبرى.

و طالب النائب مؤسسات الدولة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصم دعم اللجنة المنظمة للبطولة فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية والتنظيمية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتأكيد حرص جميع المؤسسات الدولة على انجاح هذه البطولة العالمية.