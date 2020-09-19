شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يهنئ الأهلي ببطولة الدوري.. والجماهير: «ملكش دعوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، فريقه بالفوز ببطولة الدوري المصري الـ 42، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيما هاجمه عدد كبير من متابعيه مطالبينه بعدم التحدث باسم النادي الأهلي أو ربط اسمه به.

وقال إكرامي:«الدوري الـ42 والـ8 في مشواري، مبروك لجمهور الأهلي الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر».

بينما تنوعت ردود متابعي إكرامي ما بين شكره على تهنئته للأهلي، وبين مهاجم له بعد إعلان نهاية مسيرته بالنادي عقب أزمة توقيع اللاعب رمضان صبحي، لنادي بيراميدز.

وطالب رواد تويتر اللاعب بعدم التحدث باسم النادي، وآخرون وجهوا عتاب لتوقيعه لنادي بيراميدز.