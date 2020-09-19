شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تبدأ مرحلة جديدة لاختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بدء تنفيذ اختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه الوزارة لاختيار دفعة جديدة من اللاعبين، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، ألعاب القوي، الجودو، تنس الطاولة، التايكوندو، رفع الأثقال».

تستهدف الدفعة الجديدة استيعاب 1480 لاعب من 27 محافظة – مرحلة الناشئين، وتستمر الاختبارات والانتقاء للموهوبين على مدار أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وتنطلق مرحلة التدريب والإعداد والتأهيل مطلع يناير 2021 بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين في الألعاب التي يتضمنها المشروع.

وقال الدكتور أشرف صبحي: «أن النجاحات التي يحققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي خلال الفترة الراهنة في إعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التي يشاركون بها مثلت حافزاً قوياً في البدء في مرحلة جديدة لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم، تأهيلهم، وتدريبهم، وصقل موهبتهم»، منوهاً إلى أهمية المشروع في تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة مشاركة مجموعة من كبار اللاعبين والفنيين لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للاختبارات وفق محددات ورؤي علمية تقيس مستوى المهارة والموهبة التي يتمتع بها المتقدمون للاختبارات وكذا قدرتهم البدنية، مشيراً إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد استثماراً إيجابياً في اللاعبين الواعدين الذين سيمثلون قوام المنتخبات الوطنية في المستقبل في مختلف الألعاب الرياضية، وهو ما تجلت ثماره بفوز لاعبي المشروع ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس 2020.

وتتبنى وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للكشف عن الموهبين وتوفير بيئة مناسبة لإعدادهم في ألعاب «التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة،الاسكواش،ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة».

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