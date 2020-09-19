شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية للأندية اللندنية بكأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت قرعة الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم «2020-2021».
وأسفرت القرعة عن وقوع أرسنال في طريق ليفربول بالدور الرابع، بشرط تأهل الفريقين من الدور الثالث، والأمر ذاته لتشيلسى وتوتنهام.
بينما حصل قطبا مدينة مانشستر على مواجهات سهلة نسبيًا في الدور الرابع بكأس الرابطة.
وجاءت القرعة كالتالى:
الفائز من أرسنال وليستر سيتى ضد الفائز من لينكولن سيتى وليفربول، الفائز من مانشستر سيتى وبورنموث ضد الفائز من بيرنلى وميلوول.
الفائز من شيفيلد وينزداى وفولهام ضد الفائز من وست بروميتش وبرينتفورد، الفائز من هال سيتى ووستهام ضد الفائز من إيفرتون وفليتوود تاون.
الفائز من وولفرهامبتون وجيلينجهام ضد الفائز من أستون فيلا وبريستول سيتى، الفائز من تشيلسى وبارنسيلى ضد الفائز من توتنهام وليتون أورينت.
الفائز من نيوكاسل يونايتد وموركامب ضد الفائز من واتفورد ونيوبورت، الفائز من مانشستر يونايتد ولوتون ضد الفائز من برايتون وبريستون.
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