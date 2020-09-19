شكرا لقرائتكم خبر عن 400 رياضي في ماراثون وزارة الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي، والذي يأتي ضمن الأحداث التي تنظمها الإداره العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

شمل الماراثون 3 ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮي، مسافة 21 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و10 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و5 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ بالتعاون مع الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى، والتي شارك فيها حوالي 400 متسابق.

حضر الماراثون أندريه باران السفير الفرنسي بمصر، وبول جارنييه السفير السويسري بمصر، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية بالإضافة إلى 27 جنسية من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر.