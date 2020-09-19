شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج تجرى مسحات كورونا للأندية الرياضية لعودة النشاط الرياضي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن تشكيلها فرق طبية من إدارة المعامل، وتوجيهها نحو الأندية الرياضية لعمل فحوصات ومسحات لأجهزة الأندية واللاعبين على فيروس «كورونا المستجد»، تمهيدا لعودة النشاط الرياضى.

وقالت المديرية – في بيان صحفى اليوم لمركزها الإعلامى – إن هذا الإجراء يأتى في إطار اهتمام الدولة بالشباب والرياضة، والحرص على عودة النشاط الرياضي، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية وفق ضوابط ومعايير محددة، لافتة إلى أنه جرى التنسيق مع الدكتورة شيماء الجزيرى، مدير إدارة المعامل بالمديرية، بتوجيه فريق من إدارة المعامل إلى نادي سوهاج الرياضي.

وتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لعدد 17 فرد من اللاعبين والأجهزة الفنية من أندية مختلفة بالمحافظة، وكذلك توجيه فريق آخر إلى نادي طهطا الرياضى، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل لعدد 30 فرد من اللاعبين والأجهزة الفنية.

صحة سوهاج تجرى فحوصات "كورونا" لأجهزة الأندية الرياضية واللاعبين لعودة النشاط الرياضي

صحة سوهاج تجرى فحوصات "كورونا" لأجهزة الأندية الرياضية واللاعبين لعودة النشاط الرياضي

صحة سوهاج تجرى فحوصات "كورونا" لأجهزة الأندية الرياضية واللاعبين لعودة النشاط الرياضي

صحة سوهاج تجرى فحوصات "كورونا" لأجهزة الأندية الرياضية واللاعبين لعودة النشاط الرياضي