شكرا لقرائتكم خبر عن «أسينسيو» يحصل على رقم جاريث بيل مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلم النجم الإسبانى ماركو أسينسيو القميص رقم 11 في فريق ريال مدريد بداية من الموسم الجديد 2020-2021، بعد رحيل صاحبه جاريث بيل الذي رحل عن النادى الملكى معارًا إلى صفوف توتنهام الإنجليزى الموسم المقبل.

ووافق بيل على صفقة إعارته لمدة موسم للعودة إلى نادى شمال لندن من جديد بعد تدهور علاقته مع اللوس بلانكوس في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن العملاق الإسبانى لم يٌضع أي وقت في قطع العلاقات مع جاريث بيل، بعد إدراج ماركو أسينسيو في قائمة ريال مدريد حاملا الرقم 11 على الموقع الرسمى للدورى الإسبانى، ولايزال جاريث بيل مدرجًا في قائمة لاعبى ريال مدريد على الموقع ولكن مع القميص رقم 25.

لم يتم الإعلان بعد عن عودة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى توتنهام، لكنه وصل إلى ملعب تدريب الفريق في وقت سابق اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

يبقى أن نرى ما إذا كان بيل سيستعيد رقمه الأيقونى 11 في توتنهام، حيث يحتفظ به إريك لاميلا حاليًا بعد أن غادر النجم الويلزى إلى ريال مدريد في 2013.

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