شكرا لقرائتكم خبر عن «كشري»: قيمة عقود لاعبي أسوان جميعًا تعادل أقل عقد للاعب في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالمنعم «كشري»، المدير الفني لأسوان، أن قيمة عقود لاعبي فريقه تقدر بمليوني جنيه، وهى تعادل قيمة عقد محمد عبدالسلام، أقل لاعب يحصل على قيمة عقد داخل نادي الزمالك، ويقدر بنفس قيمة فريق أسوان بالكامل.

وأوضح «كشري» أن أوميد اوكري يتقاضى أعلى راتب سنوي داخل الفريق ويقدر بـ500 ألف جنيه، لافتًا إلى أن ميزانية الفريق لا تصل إلى ربع ما يتقاضاه الزمالك في نصف موسم.

وكان أسوان قد تغلب على الزمالك، أمس الجمعة، بهدف نظيف، ليحسم بذلك لقب الدوري الممتاز لصالح النادي الأهلي.