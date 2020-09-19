شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهنئ الأهلي بالفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بفوزه بلقب الدوري الممتاز، والذي حُسم رسميًا بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان، أمس الجمعة، بهدف نظيف. وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «مبروك الدوري الحمدالله وعقبال التاسعه في أفريقيا يارب». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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